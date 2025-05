Garlasco avv Caiazza | Errore giudiziario se Stasi innocente costa a Stato €6 5mln caso riaperto perché pm ha qualcosa di serio in mano

La vicenda di Garlasco, in particolare il caso di Alberto Stasi, ha riacceso i riflettori su potenziali errori giudiziari che potrebbero aver costato allo Stato oltre 6,5 milioni di euro. Con la riapertura delle indagini e nuove prove genetiche, si mette in discussione la condanna di un caso che potrebbe rappresentare uno dei più clamorosi errori giudiziari della recente storia italiana.

Se l'indagine dovesse portare alla revisione e successiva assoluzione di Alberto Stasi, si configurerebbe un errore giudiziario tra i più clamorosi della storia italiana recente Con la riapertura delle indagini e nuovi accertamenti genetici, si affaccia l'ipotesi di un possibile errore giudiz.

