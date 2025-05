Garlasco a Chi l’ha visto oggetti sporchi di sangue mai analizzati | Lì forse anche il dna dell’assassino

A Garlasco, alcuni oggetti insospettabili trovati sporchi di sangue e mai analizzati potrebbero nascondere tracce di DNA dell’assassino di Chiara Poggi. Questi ritrovamenti, mai approfonditi, alimentano ancora oggi il mistero e le ipotesi sul vero movente di uno dei delitti più discussi d’Italia. Scopri di più sulle nuove piste e sugli inquietanti sviluppi di questo caso ancora aperto.

Nel cuore dell’estate del 2007, l’Italia fu scossa da un delitto che avrebbe segnato per sempre la storia della cronaca nera nazionale: l’omicidio di Chiara Poggi. A distanza di quasi due decenni, continuano ad emergere dettagli che gettano nuove ombre su un caso che sembrava chiuso. Durante la puntata del 28 maggio della trasmissione “Chi l’ha visto?”, sono stati sollevati interrogativi inquietanti su alcuni reperti mai analizzati e su possibili moventi mai indagati con la dovuta attenzione. Tra gli oggetti rinvenuti accanto al corpo della giovane vittima, ce n’erano due in particolare che oggi tornano al centro dell’attenzione: due orecchini sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, il VIDEO choc a Chi l’ha Visto?: l’abbraccio a Stasi e quella frase sottovoce - Un video scioccante trasmesso da “Chi l’ha visto?” ha riaperto il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi del 2007. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Garlasco, le esperte a “Chi l’ha visto?”: «L’impronta n. 10? Non è di nessuno, per identificarla servirebbero; Delitto Garlasco, procura Pavia: impronta Sempio “corrisponde per 15 punti di contatto”; Omicidio di Garlasco, un’impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara; Delitto di Garlasco, i dubbi del testimone a Le Iene su Stefania Cappa: Nel panico, aveva un borsone pesante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, le gemelle Cappa e quegli oggetti sospetti mai sequestrati - "Non ce ne frega niente... della tua bici, delle tue scarpe e dei tuoi vestiti, perché comunque... insomma si sono fatti capire no! Ok mi ... 🔗Si legge su iltempo.it

“Sono arrivati i risultati” Delitto di Garlasco, cosa emerge dall’oggetto rinvenuto nel canale: prima clamorosa svolta - Scopri gli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco: un oggetto ritrovato non compatibile con il delitto di Chiara Poggi riaccende il dibattito pubblico e le in ... 🔗Lo riporta bigodino.it

Garlasco, gli elementi per i quali Stasi è «colpevole» e i 3 punti contro Sempio ora indagato. Stasera il caso a Chi l'ha visto - Stasera in tv, mercoledì 28 maggio, torna un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, di casi di ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Omicidio di Garlasco: si cerca l'arma del delitto - Storie italiane 15/05/2025