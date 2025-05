Garimberti J Museum | Qui per non dimenticare mai l’Heysel Questa tragedia ci ha insegnato due cose – VIDEO

Il Garimberti J Museum si impegna a mantenere viva la memoria della tragedia dell’Heysel, simbolo di dolore e di insegnamento universale. In occasione dell’evento “Verso altrove”, il presidente Paolo Garimberti ha ribadito l’importanza di non dimenticare mai questa tragedia, attraverso un’opera commemorativa vicino all’Allianz Stadium.

Garimberti: «Qui per non dimenticare mai l’Heysel». Il ricordo del presidente del J Museum. Cosa ha detto sulla tragedia – VIDEO. Il presidente del J Museum, Paolo Garimberti, ha parlato a margine dell’ evento “Verso altrove”: in memoria delle vittime dell’Heysel è stata costruita un’opera vicino all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni dopo l’evento in casa bianconera. RICORDO – «L’abbiamo fatto per tutti questi 40 anni. Abbiamo sempre voluto ricordare e mai dimenticare per una ragione molto semplice: se impari dal passato, la lezione del passato, riesci a guardare al futuro in modo diverso. Ci sono due temi fondamentali che l’Heysel ha imposto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Garimberti (J Museum): «Qui per non dimenticare mai l’Heysel. Questa tragedia ci ha insegnato due cose» – VIDEO

