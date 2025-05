Garante dei diritti il dibattito continua | Accostamento a Trump? Si cerca il sensazionalismo

Il dibattito sul garante dei diritti delle persone private della libertà continua a suscitare polemiche e accese discussioni, spesso ricorriendo a toni sensazionalistici. Dopo la bocciatura della mozione del Pd in Consiglio comunale, l'associazione Amici di don Dario invita a proseguire il confronto costruttivo per promuovere una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

Continua la polemica dopo la bocciatura in Consiglio comunale della mozione del Pd sull'istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Sulla questione interviene l'associazione Amici di don Dario: "Auspichiamo che il confronto prosegua sollecito per giungere.

