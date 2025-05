Gara annullata per manodopera al ribasso | Importante per tutela dei lavoratori

L’annullamento della gara indetta dal Comune di Macerata Campania per la raccolta dei rifiuti, deciso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) su segnalazione della Uiltrasporti Campania, evidenzia l’importanza di tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare pratiche di manodopera al ribasso. Questa decisione sottolinea l’impegno per garantire condizioni di lavoro più giuste e trasparenti nel settore dei servizi pubblici.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha accolto la segnalazione della Uiltrasporti Campania, disponendo l’annullamento della procedura di gara indetta dal Comune di Macerata Campania per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. A determinare la decisione dell’Anac–. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gara annullata per manodopera al ribasso: "Importante per tutela dei lavoratori"

Macerata Campania, il Comune costretto ad annullare la gara dopo l’esposto all’ANAC - Il Comune di Macerata Campania ha annunciato l’annullamento della gara pubblica dopo un esposto presentato all’ANAC, che ha richiesto l’annullamento in autotutela degli atti. 🔗continua a leggere

