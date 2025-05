gamestop ha investito più di 500 milioni di dollari in bitcoin

GameStop ha ufficialmente annunciato di aver investito oltre 500 milioni di dollari in Bitcoin, acquistando 4.710 unità della criptovaluta. Questa strategia rappresenta un'importante svolta nella gestione della tesoreria aziendale, sottolineando l'interesse del retailer di videogiochi per gli asset digitali e le opportunità del mercato crypto.

GameStop ha annunciato l’acquisto di 4.710 Bitcoin. Una transazione che, al prezzo attuale della crypto a 108,8 mila dollari, stima il valore dell’operazione attorno a 512,6 milioni. Il rivenditore di videogiochi ha dunque confermato la sua intenzione di investire in asset digitali da inserire nella tesoreria aziendale anticipata durante il mese di marzo. Lo ha annunciato la stessa società con un post su X, spiegando che si tratta di una decisione unanime del consiglio di amministrazione ma non fornendo dettagli sulla data di acquisto. L’obiettivo è accendere nuovamente l’interesse per il brand GameStop, che è al centro di un importante piano di rilancio dopo un crollo delle vendite negli store fisici. 🔗 Leggi su Lettera43.it