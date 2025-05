Gallerie chiuse a Moneglia treni in aiuto | fermate in più e potenziamenti di sera nei weekend

Scopri le nuove migliorie ai collegamenti ferroviari a Moneglia, con gallerie chiuse in aiuto e potenziamenti serali nei weekend. Sono state aggiunte fermate in più e aumentati i collegamenti, garantendo un servizio più efficiente e comodo sia nei giorni feriali che nei festivi. Rimani aggiornato sulle novità e pianifica al meglio i tuoi spostamenti lungo la tratta delle Cinque Terre.

Quattro fermate treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa. Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gallerie chiuse a Moneglia, treni in aiuto: fermate in più e potenziamenti di sera nei weekend

