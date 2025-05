Galeone su Allegri | Preferirebbe Milano a Napoli Con Galliani sarebbe già al Milan ma occhio all’Inter | Calciomercato

Secondo le recenti indiscrezioni di Calciomercato.com, Galeone avrebbe commentato la possibile preferenza di Allegri per Milano rispetto a Napoli, sottolineando un possibile accordo con Galliani per un trasferimento al Milan, ma avvertendo anche sulle mosse dell'Inter. Restiamo aggiornati sulle evoluzioni di mercato e sui possibili effetti di queste affermazioni.

2025-05-28 23:55:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Galeone su Allegri: “Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio all’Inter” Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Galeone su Allegri: “Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio a.. Giovanni Galeone, storico ex-allenatore fra le altre di Napoli, Udinese e Pescara, e grande amico e mentore di Massimiliano Allegri, ha concesso un’intervista a 7Gold in cui ha parlato del futuro dell’allenatore livornese NAPOLI O MILAN? – “Allegri preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Galeone su Allegri: “Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio all’Inter” | Calciomercato

Galeone: “Allegri ultimamente mi dice bugie. Futuro al Milan? Vi dico …” - Giovanni Galeone, mentore di Allegri e recentemente accostato al Milan, ha parlato del futuro del suo ex allievo. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Galeone su Allegri: Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio all'Inter; Galeone su Allegri: Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli, conosce molto bene l’ambiente...; Galeone: «Ho già la casa per Allegri a Napoli. Ma occhio all'Inter e poi Adl deve fargli la squadra; Galeone: Sarei molto contento se Allegri andasse al Milan. Rossoneri più forti di quanto non sembri,.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Galeone su Allegri: "Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio all'Inter" - Giovanni Galeone, storico ex-allenatore fra le altre di Napoli, Udinese e Pescara, e grande amico e mentore di Massimiliano Allegri, ha ... 🔗Da msn.com

Galeone: "Allegri? Gli ho inviato dei messaggi, mi ha risposto... È un simpatico bugiardo" - Giovanni Galeone ha rivelato di aver sentito recentemente Massimiliano Allegri. Il tecnico ha parlato alla Gazzetta dello Sport. 🔗Lo riporta msn.com

Galeone svela cosa accadde al ristorante tra De Laurentiis e Allegri: “Si percepiva a pelle” - Il futuro di Conte al Napoli è in dubbio, sale la candidatura di Allegri come suo sostituto. Giovanni Galeone racconta un episodio di parecchi anni fa in un ristorante milanese: “De Laurentiis ce lo ... 🔗Scrive fanpage.it

La Guardia Blanca ?????