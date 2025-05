Galeone sorprende | Fatta per Allegri al Milan? State attenti all’Inter sarebbe perfetto Ecco come lo immagino

Giovanni Galeone sorprende con una previsione interessante sull'eventuale approdo di Allegri al Milan, sottolineando come l'Inter rappresenterebbe una sfida da evitare. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sui possibili scenari futuri di Allegri e sui rischi di un suo passaggio ai rivali nerazzurri. Scopriamo insieme i dettagli di questa analisi e le implicazioni per il calcio italiano.

Le parole di Giovanni Galeone, ex allenatore e storico mentore di Massimiliano Allegri, sull’interesse dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Giovanni Galeone ha parlato a 7 Gold del futuro di Massimiliano Allegri, finito nel mirino anche dell’ Inter in caso di addio di Inzaghi. ATTENZIONE ALL’INTER PER ALLEGRI – «Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì. C’è anche l’Inter su di lui? Attenzione perché se Simone Inzaghi vincesse la Champions secondo me andrebbe via e allora Allegri sarebbe l’ideale per subentrare». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Galeone sorprende: «Fatta per Allegri al Milan? State attenti all’Inter, sarebbe perfetto. Ecco come lo immagino»

