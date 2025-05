Gal Gadot sotto attacco | proteste contro di lei a Londra e a Hollywood | VIDEO

Scopri cosa sta accadendo a Gal Gadot, l'attrice di Wonder Woman, coinvolta in proteste e atti di vandalismo a Londra e Hollywood. Leggi le ultime notizie e guarda i video sulle manifestazioni contro di lei, che hanno colpito anche la sua stella sulla Walk of Fame.

L'attrice di Wonder Woman, Gal Gadot, è stata attaccata duramente sia a Londra sia ad Hollywood: è stata vandalizzata la sua stella che si trova sulla Walk of fame

Proteste sul set di "The Runner" con Gal Gadot L'attrice israeliana Gal Gadot si trova al centro di una polemica dopo che il set del suo nuovo film, The Runner, è stato interrotto da manifestazioni.

Gal Gadot, Amy Schumer, Jamie Lee Curtis e molte altre celebrity si stanno esprimendo sui social media per manifestare il proprio sostegno a Israele in seguito alla guerra dichiarata dal paese

Bufera su Wonder woman. L'attrice Gal Gadot, cittadina israeliana, ha pubblicato una storia sul suo account Instagram in cui ha tracciato un parallelo tra le uccisioni di israeliani e palestinesi.