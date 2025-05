Gal Gadot attivisti pro-Palestina arrestati fuori dal set mentre protestavano contro l' attrice

Durante le riprese del film "The Runner" a Londra, cinque attivisti pro-Palestina sono stati arrestati mentre protestavano contro l'attrice israeliana Gal Gadot, nota per aver più volte espresso il suo sostegno alle decisioni del suo paese nei confronti di Hamas e Gaza. L'episodio ha suscitato scalpore, evidenziando le tensioni politiche legate alla figura di Gadot e alla situazione in Medio Oriente.

L'attrice israeliana ha espresso più volte in passato il sostegno alle scelte compiute dal suo paese nei confronti di Hamas e gli abitanti di Gaza Cinque manifestanti pro-Palestina sono stati arrestati dopo aver preso di mira il set del prossimo film di Gal Gadot, The Runner, nel centro di Londra. La polizia è intervenuta immediatamente sul set di Westminster, dove tre persone sono state arrestate per molestie e per aver ostacolato illegalmente l'accesso a un luogo di lavoro. Altre due persone sono state arrestate per precedenti proteste. Secondo le fonti di Deadline, le proteste non hanno avuto alcun impatto sulla programmazione della produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gal Gadot, attivisti pro-Palestina arrestati fuori dal set mentre protestavano contro l'attrice

