Futuro rossonero nel Settore Giovanile | U15 maschile e femminile sognano lo Scudetto

Il futuro rossonero brilla nel settore giovanile! Le squadre U15 maschili e femminili stanno vivendo un momento magico: i ragazzi hanno strappato un convincente 2-0 contro la Roma, mentre le ragazze hanno chiuso in bellezza la fase interregionale con una vittoria. Questo è solo l'inizio di un percorso che promette talenti straordinari e sogni di scudetto. Un segnale chiaro: il Milan investe nel suo futuro!

Maschile in Semifinale col 2-0 sulla Roma, la femminile chiude con un successo la fase interregionale: i risultati del settore giovanile.

Weekend ricco di emozioni per il settore giovanile dell'Inter, con le squadre nerazzurre che hanno affrontato importanti sfide sui campi.

