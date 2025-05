Futuro Conte l’assist al Napoli arriva direttamente dalla Juventus | cosa sta succedendo

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è ancora aperto, anche se nelle ultime ore si parla di un possibile?? alla guida del club partenopeo, nonostante le voci provenienti dalla Juventus. Mentre si avvicina il decisivo incontro tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore pugliese, le strategie e le decisioni sono ancora avvolte nel mistero.

Il futuro di Conte è ancora incerto, ma nelle ultime ore il pugliese sembrerebbe orientato a rimanere alla guida del Napoli: “merito” indirettamente della Juve Le 48 ore che il presidente Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte si sono concessi sono terminate. L’incontro per definire il futuro del tecnico pugliese è ormai alle porte. Nelle ultime ore, per la gioia del popolo partenopeo, sono emersi segnali incoraggianti. La visione del futuro sembrerebbe coincidere: il nuovo Napoli lotterà in Italia ed in Champions con giocatori fortissimi come Kevin De Bruyne e non solo. Il motivo dietro questo cambio di rotta improvviso, dopo il pessimismo degli ultimi giorni circa la permanenza del mister leccese sula panchina del Napoli, ha a che fare anche con la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Conte, l’assist al Napoli arriva direttamente dalla Juventus: cosa sta succedendo

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, dal 10° posto allo scudetto: la rivoluzione di Conte; La moglie di Antonio Conte fa sperare i tifosi del Napoli: risponde sul futuro con un gesto d'amore; Napoli fra scudetto e futuro, De Laurentiis paga i premi ma Conte resta un rebus; Trionfo Napoli, quarto scudetto della storia: Conte celebrato, che festa al Maradona e in città!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Conte resta o va via? l'attesa verso il futuro - Le 48 ore che De Laurentiis e Conte si sono concessi, l'idea è stata del patron, scadono oggi pomeriggio. Ma non è detto che l'incontro per definire il "dentro ... 🔗Scrive ilmattino.it

Conte e il futuro al Napoli: l'indizio social del collaboratore scatena i tifosi - Tutto nasce da una storia su Instagram dell'ex attaccante di Torino e Lecce Elvis Abbruscato, oggi agli azzurri con l'allenatore: ecco cosa ha ripostato ... 🔗Come scrive msn.com

Conte ora può davvero può restare al Napoli: gli indizi che fanno sperare i tifosi - NAPOLI - Antonio Conte è a Napoli, al suo posto, tra Chiaia e il mare, in quell’angolo di terra e cielo che non ha bisogno di una panchina per ammirare il futuro. Di questi tempi, del resto, è suffici ... 🔗msn.com scrive

IL NAPOLI ora è GRANDE, Conte VINCE SEMPRE per un MOTIVO! Tudor SERVO Juve, Inter per la STORIA!