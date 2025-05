Futuro Conte incontro a cena con De Laurentiis Chiavelli e Manna – VIDEO

Scopri le ultime novità sul futuro di Antonio Conte al Napoli, dopo il trionfo in Serie A. Nel video, un incontro esclusivo a cena con De Laurentiis, Chiavelli e Manna per discutere le prospettive della squadra e del tecnico. Resta aggiornato sulle possibili evoluzioni di uno dei progetti più importanti del calcio italiano.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro dello stesso Antonio Conte. Il Napoli, grazie al successo di venerdì scorso contro il Cagliari.si è laureato campione d’Italia. Una volta terminatao il campionato, dunque, in casa azzurra ci si è focalizzati sul futuro di Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale italiana sembrava ormai sicuro di lasciare il Napoli, ma poi tutto è cambiato nelle ultime ore. Indizio di questo ribaltone è sicuramente il fatto che Allegri ha raggiunto l’accordo con il Milan. Il tecnico toscano, infatti, era il primo nome per sostituire il tecnico salentino che, però, resterà alla guida della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Conte, incontro a cena con De Laurentiis, Chiavelli e Manna – VIDEO

