Futuro Conte a Napoli incontro con De Laurentiis di due ore | c' è la fumata bianca

Il futuro di Antonio Conte al Napoli si decide in un incontro di oltre due ore tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore. Dopo settimane di attesa, emerge la fumata bianca, segnando un passo importante per la prossima stagione partenopea.

È durato oltre due ore Napoli il vertice tra De Laurentiis e Conte per discutere della prossima stagione. Un incontro che era stato annunciato martedì, al termine del vertice a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Futuro Conte a Napoli, incontro con De Laurentiis di due ore: c'è la fumata bianca

Napoli festeggia lo scudetto: De Laurentiis svela piani su stadio, Conte e incontro papale - Napoli festeggia il quarto scudetto, conquistato contro Cagliari. De Laurentiis anticipa i piani per lo stadio, mentre si prepara un incontro con Conte e un colloquio con il Papa. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Futuro Conte Napoli Incontro Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Conte, si decide il futuro al Napoli: come è andato l'incontro con De Laurentiis; Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa; Antonio Conte rimane al Napoli o va via? La decisione dopo l'incontro di oggi con De Laurentiis; Conte-ADL, ore di riflessione dopo l'incontro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Futuro Conte a Napoli, incontro con De Laurentiis di due ore: a un passo dalla fumata bianca - È durato oltre due ore Napoli il vertice tra De Laurentiis e Conte per discutere della prossima stagione. Un incontro che era stato annunciato martedì, al termine del vertice ... 🔗Segnala ilmattino.it

Antonio conte verso conferma al napoli per la stagione 2025-2026: incontro chiave in corso a napoli - Antonio Conte e la dirigenza del Napoli, guidata da Aurelio De Laurentiis, discutono il rinnovo per la stagione 2025-2026 in un incontro decisivo che definirà il futuro tecnico del club. 🔗gaeta.it scrive

Futuro Conte a Napoli, incontro con De Laurentiis in corso: si va verso la permanenza - È appena iniziato all'hotel Britannique di Napoli il vertice tra De Laurentiis e Conte per discutere della prossima stagione. Dopo l'incontro di martedì scorso a Roma - ... 🔗Riporta ilmattino.it