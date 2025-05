Furto in un negozio del corso ruba e si dà alla fuga

Un furto nel cuore del centro storico di Viterbo ha scosso la tranquillità della zona, con il ladro che si è dato alla fuga dopo aver arraffato merce nel negozio. A denunciare l’accaduto è Marco Morbidelli, commerciante e responsabile del dipartimento Centro storico di Fratelli d’Italia, che sottolinea l’abilità del ladro nel mettere a segno il colpo.

Furto nel centro storico di Viterbo. A denunciarlo è Marco Morbidelli, commerciante di via Saffi e responsabile del dipartimento Centro storico di Fratelli d'Italia. "Questa mattina - riporta - è stato commesso un furto con destrezza, se così si può dire, in un negozio (di abbigliamento, ndr) in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Furto in un negozio del corso, ruba e si dà alla fuga"

Cava de’ Tirreni, furto in una ludoteca del centro: rubati tablet, computer e contanti - Negli ultimi giorni, Cava de’ Tirreni è stata scossa da un furto in una ludoteca del centro. Una banda di ladri ha preso di mira il locale, portando via un tablet, un computer e contanti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Furto Negozio Corso Ruba Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ruba il registratore di cassa con 600 euro dentro da un panificio. Arrestato; Ruba salsicce e formaggio nel supermercato, poi prende a morsi il direttore: donna arrestata per rapina; Ruba dei profumi e poi fugge: arrestato dai carabinieri; Ruba un'automobile a Zafferana, arrestato dai carabinieri in città grazie al segnale gps. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggio, furto in un negozio del centro: fermata e portata in questura la responsabile - La donna è stata avvistata e riconosciuta dalle commesse della boutique mentre passeggiava ancora su corso Garibaldi. Immediato l'intervento della Polizia ... 🔗Riporta citynow.it

Ruba in un negozio del centro, ma viene fermato e denunciato: nei guai un 40enne italiano - I Carabinieri della Stazione di parma Centro hanno recentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano, a Parma senza fissa dimora, quale presunto responsabile di un tent ... 🔗Secondo gazzettadiparma.it

‘Santa’: ruba due paia di occhiali in in un negozio; subito arrestato - I Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato* un 33enne sudamericano per furto. L’uomo, con la complici ... 🔗Riporta msn.com