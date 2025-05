Furto con spaccata al ristorante | Ho perso l’incasso di tre giorni

Un furto con spaccata ha colpito il ristorante “Anfora” nel quartiere di Gardolo a Trento Nord, causando la perdita di incassi di tre giorni. Si tratta di un fenomeno preoccupante che continua a interessare la zona, con diversi episodi di furti avvenuti nelle ultime settimane.

Ancora furti con spaccate nel quartiere di Gardolo a Trento nord. Nel mirino dei ladri, questa volta, ci è finito il ristorante “Anfora” del parco di Melta. Il fatto è avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino di oggi, giovedì 29 maggio, a poche settimane di distanza dai furti avvenuti in altri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Furto con spaccata al ristorante: “Ho perso l’incasso di tre giorni”

