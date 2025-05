Furto all’asilo di Bagnolo a San Pietro di Feletto | amarezza e rabbia tra le insegnanti

Un furto ha colpito la scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti di Bagnolo, a San Pietro di Feletto, suscitando grande amarezza e rabbia tra insegnanti e genitori. L’episodio, avvenuto nella notte, rappresenta un grave atto di Vandalismo che mette a rischio la sicurezza e il benessere dei piccoli studenti.

Nella notte passata la scuola dell'infanzia paritaria e nido integrato Santa Maria Goretti di Bagnolo, in comune di San Pietro di Feletto, è stata presa di mira da alcuni malviventi. I ladri, introdottisi nell'edificio dopo aver forzato una saracinesca e relativa finestra, se ne sono andati.

