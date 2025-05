Furti in stazione e poi via in albergo ma arriva la polizia

Grazie alla tecnologia GPS, le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare la refurtiva sottratta durante due furti in stazione, impedendo ai criminali di dileguarsi. La moderna tecnologia si conferma così alleata delle vittime e della sicurezza pubblica, grazie a un intervento rapido ed efficace.

Tecnologia nemica dei criminali e alleata di vittime e forze dell'ordine. Grazie al gps la polizia è riuscita a trovare la refurtiva, sottratta in occasione di due furti in stazione. Nella giornata di sabato 24 maggio 2025 il personale della polizia ferroviaria della stazione di Piazza.

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali. 🔗continua a leggere

