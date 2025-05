Furti ai turisti alla stazione di Genova blitz in hotel | sei denunciati sequestrate armi e refurtiva

Sei stranieri sono stati denunciati a Genova dopo un blitz della Polfer alla stazione di Piazza Principe, che ha portato al sequestro di armi e refurtiva. L'intervento ha evidenziato un'attività di furti ai danni di turisti, ristabilendo la sicurezza nella zona.

Sei stranieri denunciati a Genova per furto e ricettazione: operazione della Polfer presso la stazione Piazza Principe. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti ai turisti alla stazione di Genova, blitz in hotel: sei denunciati, sequestrate armi e refurtiva

Genova, un addetto alla sicurezza aggredito alla stazione Piazza Principe - Questa mattina, alla stazione ferroviaria di Principe a Genova, un addetto alla sicurezza di Fs Security è stato vittima di un'aggressione da parte di un viaggiatore.

