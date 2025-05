Furgone si scontra con un' auto e si ribalta | diversi feriti all' uscita del casello A14

Un incidente stradale all'uscita del casello dell'A14 a Treglio ha coinvolto un furgone 7 posti, trasportando alcuni braccianti, e un'auto, provocando il ribaltamento del veicolo e diversi feriti. Sul posto sono in corso i soccorsi e le operazioni di fortuna per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Un furgone 7 posti che trasportava alcuni braccianti è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, in prossimità del casello dell'A14, nel territorio del comune di Treglio. Soccorsi e rilievi sono tuttora in corso per ricostruire quanto accaduto poco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Furgone si scontra con un'auto e si ribalta: diversi feriti all'uscita del casello A14

