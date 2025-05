Fuori le scuole armato di katana | 39enne indagato

Un uomo di 39 anni di Caserta è stato indagato per aver scacciato armato di katana fuori da una scuola, minacciando e mostrando un’arma in un luogo pubblico. La vicenda, che si è verificata mercoledì in via Ferrara, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dovrà rispondere di minaccia e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere il 39enne di Caserta che nella giornata di mercoledì si aggirava in via Ferrara brandendo una katana. Il pubblico ministero Anna Ida Capone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella giornata di.

