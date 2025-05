Funicolare per Montevergine | in vigore gli orari per l’estate

Scopri gli orari estivi della funicolare per Montevergine, entrati in vigore il 1° giugno 2025, e vivi un'esperienza indimenticabile tra natura e spiritualità. Air Campania ti aggiorna su tutte le novità e i controlli di sicurezza per garantirti un viaggio sicuro e confortevole.

Tempo di lettura: 2 minuti AIR Campania comunica che, a partire da domenica 1° giugno 2025, entrerà in vigore l’orario estivo della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi sono state effettuate le verifiche periodiche da parte dei tecnici dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che hanno dato esito positivo, confermando il buono stato dell’impianto e, in particolare, l’efficienza dei sistemi di sicurezza in dotazione. La Funicolare di Montevergine è dotata di dieci sistemi di sicurezza automatici. Tra questi: due controllori elettronici (PLC) che elaborano costantemente i dati raccolti dai sensori e, in caso di anomalie, arrestano l’impianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Funicolare per Montevergine: in vigore gli orari per l’estate

Funicolare di Montevergine: al via l’orario estivo dal 1° giugno - Dal 1° giugno 2025, la Funicolare di Montevergine riprende l’orario estivo, offrendo un servizio ancora più comodo e affidabile ai visitatori. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

