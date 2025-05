Funicolare di Montevergine | al via l’orario estivo dal 1 giugno

Dal 1° giugno 2025, la Funicolare di Montevergine riprende l’orario estivo, offrendo un servizio ancora più comodo e affidabile ai visitatori. AIR Campania comunica l’avvio della nuova stagione, con verifiche di sicurezza recentemente concluse per garantire un’esperienza piacevole e sicura a tutti gli utenti.

AIR Campania comunica che, a partire da domenica 1° giugno 2025, entrerà in vigore l’orario estivo della Funicolare di Montevergine. Nei giorni scorsi sono state effettuate le verifiche periodiche da parte dei tecnici dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Funicolare di Montevergine: al via l’orario estivo dal 1° giugno

