Funerali di Elisa Spadavecchia morta travolta da una ruspa | la data

Le esequie di Elisa Spadavecchia, la 66enne tragicamente investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella, si terranno venerdì alle 14.30 nella chiesa di San Marco a Creazzo. Un momento di memoria e commozione per onorare la vita di un’ex insegnante amata dalla comunità di Cervia e dintorni.

Cervia (Ravenna), 29 maggio 2025 – Si terranno venerdì alle 14.30 i funerali della 66enne Elisa Spadavecchia, l'ex insegnante che sabato scorso è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava lavorando sulla battigia nella spiaggia di Pinarella. Le esequie si svolgeranno nella chiesa vicentina di San Marco a Creazzo, dove tutta la comunità si ritroverà per portare l'ultimo saluto alla donna. Ai funerali sarà presente anche una delegazione del Comune di Cervia, rappresentato dall'assessora Michela Brunelli, per esprimere il cordoglio e la vicinanza dell'intera città. Sul fronte delle indagini poi è in programma oggi l'interrogatorio di Lerry Gnoli, il 54enne che si trovava alla guida della ruspa.

