Frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto | il motocicilista 55enne gravissimo in ospedale

Un grave incidente frontale a Casciago, nel Varesotto, ha coinvolto un'auto e una moto, lasciando il motociclista di 55 anni in condizioni gravissime e ricoverato in ospedale. L'incidente di giovedì pomeriggio ha aperto un approfondimento sulle cause e sulla sicurezza stradale nella zona.

Giovedì pomeriggio un'auto e una moto si sono scontrati un incidente frontale a Casciago, in provincia di Varese. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sul parabrezza dell'auto e poi caduto a terra. Il 55enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto: il motocicilista 55enne gravissimo in ospedale

