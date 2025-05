Frigorifero freezer e powerbank | tutto compreso nella soluzione portatile EcoFlow Clacier Classic

Scopri la soluzione portatile EcoFlow Glacier Classic, che integra frigorifero, freezer e powerbank in un unico dispositivo eco-sostenibile. Perfetto per affrontare le calde giornate estive, conserva alimenti freschi per oltre 43 ore e alimenta i tuoi dispositivi ovunque tu sia. Una scelta innovativa per il comfort e la praticitĂ in movimento.

La prossima stagione calda avrĂ per sfidante il nuovo frigo 3-in-1 portatile di EcoFlow. Può conservare cibi a 4 °C fino a 43 ore e anche caricare dispositivi con USB-C da 100 W. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Frigorifero, freezer e powerbank: tutto compreso nella soluzione portatile EcoFlow Clacier Classic

