Freno a mano allentato paura a Ventoso L’auto della postina finisce contro una ringhiera

Un incidente a Ventoso ha coinvolto una postina che, scesa dal proprio veicolo per consegnare la posta, è rimasta sorpresa dal freno a mano allentato della sua auto di servizio, che ha iniziato a muoversi sotto l’effetto del vento. La scena, caratterizzata da forte paura, si è conclusa con l’auto che è finita contro una ringhiera, evidenziando l'importanza di controlli accurati sui veicoli aziendali.

Stava effettuando una consegna come di consueto, quando però si è accorta che l' auto di servizio, che aveva appena parcheggiato poco distante, si stava muovendo. Attimi di paura nella mattinata di ieri nella zona di Ventoso per una postina in servizio. La donna era scesa dal proprio mezzo per raggiungere il luogo della consegna quando con la coda dell'occhio si accorge che il freno a mano della sua auto di servizio era allentato. Ha provato in tutti i modi a fermare quell'automobile che stava iniziando a muoversi. Ha cercato di risalire in fretta a bordo per mettere il piede sul freno e bloccare così la vettura.

