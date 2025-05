Fratoianni | In piazza per Gaza contro il silenzio complice del Governo

Il leader di Avs, Nicola Fratoianni, invita tutti a partecipare in piazza a Roma il 7 giugno per sostenere Gaza e denunciare il silenzio complici del governo italiano. Un’appello unito e chiaro, espresso attraverso una piattaforma condivisa e una mozione parlamentare, per ribadire l’impegno di fronte a tutta la nazione.

ROMA – “Basta complicitĂ , tutti a Roma in piazza per Gaza il 7 giugno su una piattaforma chiara, quella iscritta nella nostra mozione parlamentare, quella che unitariamente abbiamo presentato al Parlamento e dunque di fronte a tutti gli italiani e tutte le italiane”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, Avs, incontrando i giornalisti insieme ad Angelo Bonelli, Elly Schlein e Giuseppe Conte davanti a Montecitorio. “Lavoriamo e auspichiamo convergenza – ha aggiunto – larghe convergenze verso una manifestazione che ha l’obiettivo di dire basta: basta al massacro, all’orrore, all’ecatombe umanitaria, al naufragio del diritto internazionale, ai crimini di guerra di cui il governo di Benjamin Netanyahu si sta macchiando giorno dopo giorno nel silenzio complice di troppa parte della comunitĂ internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fratoianni: “In piazza per Gaza contro il silenzio complice del Governo”

In piazza per la Palestina, in seicento sfilano per le strade del centro: “Gaza è un genocidio” \ FOTO - Oggi a Firenze, oltre seicento persone hanno percorso le strade del centro in solidarietĂ con la Palestina. 🔗continua a leggere

