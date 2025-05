Frankenstein | il primo trailer arriverà questo fine settimana

Il primo trailer di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro, sarà rilasciato questo fine settimana, probabilmente durante l'evento TUDUM di Netflix. Il regista ha confermato la notizia su Bluesky, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire l'atmosfera inquietante e affascinante del suo prossimo capolavoro.

Sarà probabilmente in occasione di TUDUM che Netflix diffonderà il primo trailer di Frankenstein di Guillermo del Toro. Lo stesso regista lo ha confermato su Bluesky con un post. “Qualcuno mi ha chiesto l’altro giorno se ci fossero scene davvero spaventose?”, ha detto Del Toro durante un’intervista al Festival di Cannes la scorsa settimana. “Per la prima volta, ci ho pensato. È una storia emozionante per me. È personale come ogni altra cosa. Mi sto interrogando sull’essere padre, sull’essere figlio. Non sto girando un film horror, mai. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

