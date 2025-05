francoforte nuova rotta promuovere sinergie

La riattivazione del collegamento tra l’aeroporto San Francesco d’Assisi e Francoforte rappresenta un’opportunità strategica per potenziare le sinergie e facilitare i traffici internazionali ed europei. Questa nuova rotta contribuirà a rafforzare i collegamenti e favorire lo sviluppo economico e turistico della nostra regione.

"Accogliamo con favore la notizia della possibile riattivazione del collegamento tra l’aeroporto San Francesco d’Assisi e Francoforte. Si tratta di una destinazione strategica per l’interconnessione con il traffico internazionale ed europeo, e rappresenta una risposta concreta a quanto da noi auspicato e proposto in un ordine del giorno presentato e in via di discussione presso il Consiglio comunale di Perugia". A dirlo i consiglieri di centrosinistra Federico Maria Phellas e Lorenzo Mazzanti. "La rotta per Francoforte, vero e proprio snodo intercontinentale e sede della Bce, – spiegano – è fondamentale per il tessuto economico, produttivo e finanziario dell’Umbria e dell’Italia centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it