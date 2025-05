Francia | Renault punta su centro R&S cinese per mercato globale EV

Renault punta a rafforzare la propria presenza globale nel settore dei veicoli elettrici, sfruttando il suo centro di sviluppo a Shanghai. Questa strategia mira a velocizzare la creazione di nuovi modelli EV, rivolti sia ai mercati europei che a quelli emergenti in Asia.

La casa automobilistica francese Renault Group sta sfruttando il suo centro di sviluppo di Shanghai per accelerare la progettazione di nuovi modelli di veicoli elettrici (EV) destinati ai mercati europei e non solo, ha riferito un dirigente al “South China Morning Post”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma622768162276812025-05-29francia-renault-punta-su-centro-r-s-cinese-per-mercato-globale-ev Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it