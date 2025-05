Francia primo sì dell' Assemblea Nazionale alla legge sul suicidio assistito Macron | Un auspicato cammino di fraternità

La Francia ha dato il suo primo sì all'approvazione della legge sul suicidio assistito, aprendo un percorso verso una maggiore dignità e autonomia. La normativa permette a chi affronta una malattia grave o terminale di scegliere di mettere fine alla propria sofferenza, promuovendo un clima di fraternità e compassione nel Paese.

La nuova normativa prevede la possibilità di «autorizzare e accompagnare» chi, affetto da una «malattia grave e incurabile», si trovi in «fase avanzata» o «terminale» e sperimenti una «sofferenza fisica o psicologica costante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francia, primo sì dell'Assemblea Nazionale alla legge sul suicidio assistito, Macron: «Un auspicato cammino di fraternità»

Cosa riportano altre fonti

