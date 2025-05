Francia | dal primo luglio divieto di fumo nei luoghi pubblici all' aperto frequentati da bambini

Dal primo luglio, la Francia introdurrà un nuovo divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini, come spiagge, parchi e aree scolastiche. Questa misura mira a proteggere la salute dei più piccoli, promuovendo ambienti più sicuri e liberi dal tabacco.

Il governo francese ha annunciato il divieto di fumo a partire dal primo luglio nei luoghi pubblici all'aperto dove potrebbero essere presenti bambini, come "spiagge, parchi e giardini pubblici, intorno alle scuole, alle pensiline degli autobus e agli impianti sportivi". "Dove ci sono bambini, il tabacco deve scomparire", ha detto la ministra della Salute e della Famiglia, Catherine Vautrin, in un'intervista pubblicata sul sito web del quotidiano regionale Ouest-France. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia: dal primo luglio divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto frequentati da bambini

