Francesco sbugiarda Cinzia dopo Uomini e Donne | cosa gli diceva senza telecamere

Uomini e Donne ha chiuso i battenti, manca solo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri che verrĂ trasmessa venerdì 30 maggio in prima serata, ma i protagonisti di questa edizione stanno continuando a far parlare di sĂ©. In questa circostanza, a generare parecchio sgomento sul web è stato Francesco, il cavaliere venuto da poco in trasmissione per corteggiare alcune dame, tra cui Cinzia. Ebbene, proprio sulla donna il cavaliere ha avuto molte cose da dire e confessioni da fare. Le accuse di Francesco contro Cinzia dopo la fine di Uomini e Donne. Cinzia e Antonio si stanno frequentando al di fuori di Uomini e Donne, ma il loro rapporto sembra non essere del tutto sincero, ma frutto unicamente della voglia di fare business, come testimoniano alcune recenti segnalazioni.