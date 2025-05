Il talentuoso terzino Francesco Marzocchi rinnova con il Futball Cava Ronco, confermando il suo ruolo fondamentale nella squadra per la stagione 2023/24. Nato a Forlì nel 2001, Marzocchi si è dimostrato un elemento affidabile e prezioso sin dal suo approdo in biancorosso, rafforzando il reparto difensivo con le sue qualità.

Il terzino .¬†Nato a Forl√¨ il 18 maggio 2001, terzino sinistro di piede mancino, Marzocchi √® approdato in biancorosso¬†nella stagione 202324 e si √® subito affermato come uno degli elementi pi√Ļ affidabili della rosa. In due stagioni ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it