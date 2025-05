Francesca Polizzi fidanzata dopo Uomini e Donne? Lei commenta la scelta fatta da Gianmarco Steri

Scopri le ultime novità su Francesca Polizzi, fidanzata dopo Uomini e Donne, e il suo commento sulla scelta di Gianmarco Steri. L’ex corteggiatrice, dopo aver lasciato il programma, si presenta con un commento pacato che chiude un capitolo importante della sua vita sentimentale.

Francesca Polizzi torna a far parlare di sé dopo la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, che aveva deciso di autoeliminarsi a poche settimane dalla fine del programma, ha risposto con tono pacato a un fan su Instagram. Un commento che sembra chiudere definitivamente il capitolo con il tronista romano, ormai legato a Cristina Ferrara. Scopriamo nel dettaglio cosa ha dichiarato. Francesca Polizzi: la corteggiatrice di Uomini e Donne che sembrava la favorita. Per gran parte della stagione, Francesca Polizzi era considerata una delle favorite di Gianmarco Steri. Il loro feeling iniziale, coronato dal primo bacio del trono, aveva fatto sognare molti telespettatori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Francesca Polizzi fidanzata dopo Uomini e Donne? Lei commenta la scelta fatta da Gianmarco Steri

Francesca Polizzi denuncia stalking da parte di R e la fredda risposta della questura - Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri in Uomini e Donne, ha denunciato stalking da parte di R, esprimendo il suo dolore sui social. 🔗continua a leggere

