Francesca Gino la prof licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni

Scopri la vicenda di Francesca Gino, la professoressa di Harvard licenziata e protagonista di una causa da 25 milioni di dollari, accusata di manipolazione dei dati nelle sue ricerche. Un caso che sta facendo discutere il mondo accademico e scientifico, mettendo in evidenza le sfide legate all'integritĂ nella ricerca.

L’UniversitĂ di Harvard ha revocato l’incarico accademico a Francesca Gino, 47 anni, psicologa comportamentale originaria di Tione (Trento), accusata di aver manipolato i dati di alcune sue pubblicazioni scientifiche. La docente, giĂ sospesa senza stipendio nel 2023, ha respinto ogni addebito e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Francesca Gino, la prof licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni

“Illeciti accademici e frode scientifica”: Harvard revoca la cattedra all’italiana Francesca Gino - L'UniversitĂ di Harvard ha revocato la cattedra alla professoressa italiana Francesca Gino, coinvolta in una controversia legale riguardante illeciti accademici e frode scientifica. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Francesca Gino, la prof licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni; Chi è Francesca Gino, la prof italiana licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni; Harvard e Francesca Gino, l'universitĂ Usa ritira la cattedra alla prof che aveva fatto causa per 25 milioni: «Sanzione storica»; Chi è Francesca Gino, la prof italiana licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Francesca Gino, la prof italiana licenziata da Harvard che ha fatto causa per 25 milioni - Harvard licenzia la docente per frode scientifica: accusata di falsificare i dati in studi di psicologia. Lei nega e fa causa all’ateneo, chiedendo 25 milioni di dollari di risarcimento ... 🔗Si legge su msn.com

Harvard licenzia prof Francesca Gino, nel 2023 sospesa e accusata di manipolare dati in ricerche su onestà umana, fece causa per 25mln$ - Harvard ha deciso di revocare l’incarico accademico a Francesca Gino, 47 anni, originaria di Tione (provincia di Trento), dopo un lungo e controverso caso di falsificazione di dati in studi di psicolo ... 🔗Secondo informazione.it

Francesca Gino licenziata da Harvard. La docente che scriveva trattati sull’onestà cacciata per frode - Aver scelto titoli equivoci per le sue pubblicazioni come “Imbrogliare ma sentirsi onesti” può aver attirato sospetti e dubbi. Anche “come l’inganno aumenta la creatività” o “ragioni oneste per compor ... 🔗Riporta informazione.it

Harvard Revokes Tenure of Ethics Professor Francesca Gino in Historic Misconduct Ruling #harvard