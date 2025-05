Francesca Ferragni presto mamma | il baby-shower a sorpresa

Scopri il baby shower a sorpresa organizzato da Valentina e Chiara Ferragni per Francesca Ferragni, che sarà presto mamma. L'evento, ambientato in un incantevole giardino, ha visto la partecipazione di famiglia e amici, celebrando questa emozionante nuova avventura. Un momento magico e speciale per la futura mamma!

Una festa con baby-shower a sorpresa per Francesca Ferragni, che presto sarà mamma. L'evento, in un giardino cn un'atmosfera magica, è stato organizzato dalle sorelle Valentina e Chiara Ferragni. Erano presenti anche i genitori e tanti amici.

Francesca Ferragni spiazza Chiara e Valentina: "Vogliamo parlare degli ex?", le loro reazioni (VIDEO) - Durante il podcast di Valentina Ferragni, la sorella Francesca ha sorpreso Chiara e Valentina ponendo una domanda sugli ex, scatenando reazioni inaspettate.

