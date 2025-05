Frammenti di piombo e paillettes | teatro e musica a Montegrotto in ricordo delle vittime di Ustica 45 anni dopo

Scopri come musica e teatro si uniscono a Montegrotto per ricordare le vittime di Ustica, 45 anni dopo. Domenica 1° giugno in piazza Roma, "Frammenti di piombo e paillettes" offre uno spettacolo emozionante che rende omaggio al passato e invita alla riflessione.

Musica, teatro e memoria si intrecciano domenica 1° giugno in piazza Roma per uno spettacolo che promette di emozionare e far riflettere. "Frammenti di piombo e paillettes", in scena alle 21 con ingresso gratuito, porta sul palco la storia degli anni Settanta attraverso gli occhi di giovani che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Frammenti di piombo e paillettes": teatro e musica a Montegrotto in ricordo delle vittime di Ustica, 45 anni dopo

