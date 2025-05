Frah Quintale annuncia il tour Palazzetti ’26 il calendario e i biglietti

Frah Quintale annuncia il suo primo tour nei palasport, Palazzetti ’26, con date in giro per le principali città italiane nella primavera 2026. Scopri il calendario, i prezzi dei biglietti e preparati a vivere un'esperienza musicale unica con uno degli artisti più rappresentativi della scena italiana.

Frah Quintale annuncia Palazzetti '26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera toccherà le principali città italiane. Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, annuncia Palazzetti '26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane. Artista a tutto tondo, Frah per questa importante occasione ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i sei palazzetti delle città in cui si esibirà. Biglietti in vendita da ora su livenation.it e comcerto.it. La tournée, prodotta da Live Nation, avrà inizio il 13 aprile 2026 dall'Unipol Forum di Milano e proseguirà poi il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all'Inalpi Arena di Torino.