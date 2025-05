Fragranze artistiche I profumi di Blu Italia esaltano la bellezza

Scopri le fragranze artistiche di Blu Italia a Meda, dove i profumi esaltano la bellezza e l’eleganza. Con oltre 20 anni di esperienza, Alberto Mariani e Alessandra Brenna creano prodotti di alta qualità, pensati per clienti sofisticati e attenti ai dettagli. Vieni a trovare tutto ciò che fa profumo da Blu Italia e lasciati avvolgere dalla loro grande passione per l’eccellenza olfattiva.

Tutto ciò che fa profumo si trova da Blu Italia (Meda). La società nasce dall'intesa di Alberto Mariani e Alessandra Brenna (con 15 dipendenti), con esperienza ventennale nel settore, che hanno voluto unire le rispettive conoscenze per progettare e realizzare prodotti di classe, dedicati a una clientela esigente e attenta alla qualità. Producono profumatori per ambiente, candele, spray per tessuti e profumi per la persona con materie prime italiane. Dopo anni di dedizione e passione nel campo della profumazione, è nata l'idea di realizzare una linea di profumatori ambiente di elevata qualità e bellezza, abbiamo quindi dato vita all'esclusiva linea " Purho Milano ", oggetti che rappresentano un'eccellenza del made in Italy.

Cosa riportano altre fonti

