Forum e Lo Sportello di Forum | Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Domani, 30 maggio, si conclude una stagione da record per "Forum" e "Lo Sportello di Forum", i celebri programmi condotti da Barbara Palombelli su Canale 5 e Retequattro. Questi programmi continuano a essere figure di spicco nel daytime, unendo storie di vita quotidiana, approfondimenti sociali e impegno civile.

Domani, venerdì 30 maggio, si conclude un’altra straordinaria stagione di Forum e Lo Sportello di Forum, i celebri programmi condotti da Barbara Palombelli che si confermano tra i protagonisti assoluti del day time di Canale 5 e Retequattro. Con un mix di storie di vita quotidiana, approfondimenti sociali e sentenze, il tribunale televisivo ha mantenuto saldo il suo pubblico e ha chiuso con numeri impressionanti. Forum 2025: quarantesima edizione da record su Canale 5. La quarantesima edizione di Forum su Canale 5 ha registrato una media del 19% di share e 1.350.000 telespettatori, imponendosi come leader indiscusso nella propria fascia oraria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forum e Lo Sportello di Forum: Barbara Palombelli chiude una stagione da record su Canale 5 e Retequattro

Ne parlano su altre fonti

FORUM PA 2025: scopri i convegni dedicati alla “PA aumentata”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ultima puntata per ‘Forum’ e ‘Lo Sportello di Forum’, trasmissioni leader di ascolti: repliche e quando tornano in tv - per “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, entrambi condotti da Barbara Palombelli. Vediamo insieme quando andrà in onda l’ultima puntata e come fare per rivedere le due trasmissioni. 🔗Riporta superguidatv.it

Si chiude un'altra grande stagione di "Forum" e "Lo Sportello di Forum" - "Lo Sportello di Forum", in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, è il programma più visto del daytime di Retequattro, con una media del 6.4% di share e 733.000 spettatori. 🔗Secondo msn.com

Si chiude un'altra grande stagione di "Forum" e "Lo Sportello di Forum" - Venerdì 31 maggio si chiude un’altra grande stagione di "Forum" e "Lo Sportello di Forum", entrambi condotti da Barbara Palombelli. Gli appuntamenti con il tribunale televisivo sono un cardine ... 🔗tgcom24.mediaset.it scrive

Lo sportello di Forum Rete 4 14 feb 2019