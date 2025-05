Forniture pilotate nell’azienda del gruppo Stellantis | due coppie di coniugi condannate per corruzione

Forniture pilotate nell'azienda del gruppo Stellantis: due coppie di coniugi condannate per corruzione, ricondotte a un’indagine partita da segnalazioni anonime. Scopri come le autorità hanno scoperto pratiche illecite nella logistica interna di Ifast, compromettendo l'integrità aziendale.

Tutto è partito con una doppia segnalazione anonima ai vertici aziendali della Ifast, l'azienda del gruppo Stellantis che si occupa della logistica interna degli stabilimenti. Da lì, l'impresa prima e la procura di Asti poi, hanno documentato una serie di sospette forniture pilotate.

