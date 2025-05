Formula Imola dopo Minardi Un mese per la nuova guida E FdI lancia Selvatico Estense

Dopo le dimissioni di Gian Carlo Minardi, Formula Imola si prepara a una fase di rinnovamento con una nuova guida in arrivo entro un mese e il lancio di iniziative come Selvatico Estense da parte di FDI. Comune e Con.Ami ribadiscono l’impegno a proseguire sulla strada tracciata, garantendo continuità e sviluppo per l’Autodromo di Imola.

"Proseguire sulla strada tracciata". All’indomani delle dimissioni del presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, Comune e Con.Ami indicano la rotta che dovrĂ seguire di qui in avanti la societĂ che gestisce l’attivitĂ dell’ Autodromo. E nonostante all’orizzonte si profili l’esclusione (almeno momentanea) dell’ Enzo e Dino Ferrari dal Circus della F1, si invoca continuitĂ per il futuro. Una continuitĂ che, tuttavia, non sarĂ formale. Il passo indietro di Minardi, preventivato ormai da tempo da Municipio e Consorzio per quanto difficile da metabolizzare visto il peso del personaggio nell’ambito del motorsport, apre infatti le porte a un cambio di veste per Formula Imola: l’azzeramento del Consiglio di amministrazione, che decadrĂ formalmente il 1° luglio (assieme a quelle del presidente Minardi sono arrivate le dimissioni anche dei consiglieri Augusto Machirelli e Aldo Costa), e l’ingresso di un amministratore unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formula Imola dopo Minardi . Un mese per la nuova guida . E FdI lancia Selvatico Estense

Formula 1,a Imola domina Max Verstappen - Max Verstappen domina il Gran Premio dell'Emilia-Romagna a Imola con un monologo di 16.48 minuti, portandosi a casa la vittoria davanti a Norris e Piastri. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo; Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Gian Carlo Minardi si dimette da presidente di Formula Imola. Profonda gratitudine, rafforzeremo la struttura; Formula Imola, il presidente Minardi e i consiglieri Costa e Machirelli lasciano. Panieri e Bacchilega: «Con Gian Carlo percorso condiviso; Gian Carlo Minardi verso l’addio a Formula Imola. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo - Dimissioni anticipate per il presidente mentre traballa la conferma del Gp. Nessuno scontro, a 78 anni la scelta di farsi da parte dopo un periodo intenso. Parte il toto successore: non sarà legato al ... 🔗Da msn.com

Autodromo, Gian Carlo Minardi lascia la guida di Formula Imola - Il presidente della società di gestione del circuito ai saluti. Al suo posto si profila l’arrivo di un amministratore unico ... 🔗Lo riporta msn.com

Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Gian Carlo Minardi si dimette da presidente di Formula Imola. "Profonda gratitudine, rafforzeremo la struttura" - Queste le parole del sindaco e presidente dell’assemblea soci Con.Ami Marco Panieri e del presidente del Consorzio Con.Ami Fabio Bacchilega ... 🔗Come scrive bolognatoday.it