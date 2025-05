Formigine | addii e nuovi arrivi con l' arrivo di Mauro Melotti

A Formigine si apre un nuovo capitolo con l’arrivo del direttore generale Mauro Melotti, segnando un cambio di rotta e l'addio a figure chiave come il direttore sportivo Alessandro Ghidini e il tecnico Francesco Cattani. Questo momento rappresenta un’importante evoluzione per il club, pronto a scrivere un nuovo percorso di sfide e opportunità.

È il giorno degli addii in casa Formigine. Il nuovo corso iniziato con l’arrivo del direttore generale Mauro Melotti porta infatti alla chiusura del rapporto con il direttore sportivo Alessandro Ghidini e con il tecnico Francesco Cattani. Una scelta a sorpresa dopo l’ottimo lavoro svolto nella rincorsa che ha portato con un girone di ritorno da zona playoff la squadra verdeblù alla salvezza in Eccellenza con 90’ di anticipo. "La società è stata chiara – spiega Ghidini – comunicando a me, al mio collaboratore Pepe e a mister Cattani che con l’arrivo di Melotti possiamo ritenerci tutti liberi, ma anche arruolabili per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net