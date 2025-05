Football Benchmark | Milan e Inter valgono più della Juventus Cresce il Napoli

Milan e Napoli si distinguono nel panorama calcistico italiano, completando un importante sorpasso sulla Juventus in termini di valore di mercato. La crescita del Napoli si combina con il consolidamento dei rossoneri, rivoluzionando gli equilibri tra le principali squadre di Serie A. Scopri i dettagli di questa nuova fase del calcio italiano.

Milan e Napoli completano il sorpasso: ora valgono più della Juventus. E anche il Napoli registra una grande crescita. A stabilirlo è l`ultima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

