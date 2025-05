Fonti a palazzo rivelano il new normal di re Carlo III Il sovrano ha imparato a gestire la malattia e non ne vuole sapere di rallentare i ritmi Come sua madre il sovrano affronta le avversità a testa alta

Fonti a palazzo rivelano che Re Carlo III sta adottando un nuovo approccio, mostrando resilienza e determinazione nonostante le sfide di salute. Sempre in movimento e senza voler rallentare i suoi impegni, il sovrano incarna lo spirito di calma e perseveranza, ispirandosi al motto della regina Elisabetta.

Keep calm and carry on, state calmi e andate avanti, il motto della regina Elisabetta e un insegnamento che ora riassume perfettamente il modo in cui – rivelano a corte – re Carlo III sta affrontando la sua malattia. In cura dai primi mesi del 2024 per un tumore non ancora specificato, il sovrano 76enne non ha mai smesso di lavorare. E incoraggiato dai recenti viaggi ufficiali in Italia e in Canada, non mostra alcuna intenzione di ritirarsi, né di passare lo scettro a William.

