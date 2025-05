Fontana sfera rinasce Capotondi | Il degrado di questi anni mi aveva stretto il cuore

La Fontana Sfera al Murialdo, opera del rinomato artista Claudio Capotondi, è stata recentemente restaurata e restituita alla città, riportando alla luce la sua bellezza originaria. Dopo anni di degrado, questa riapertura segna un importante momento di rinnovamento e speranza per la comunità.

Questa mattina è stata ufficialmente riaperta la Fontana Sfera al Murialdo, opera dell'artista di fama internazionale Claudio Capotondi. L'intervento di restauro ha permesso di restituire alla cittadinanza la fontana nel suo originario splendore, dopo un periodo in cui era stata deturpata da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Fontana sfera rinasce, Capotondi: "Il degrado di questi anni mi aveva stretto il cuore"

La Fontana a sfera del Murialdo rinasce tra luci e acqua | FOTO - la Fontana a sfera del Murialdo si mostra in tutto il suo splendore grazie a un atteso restauro. Un simbolo di rinascita, questo angolo della città torna a vivere con giochi d'acqua e luci scintillanti. 🔗continua a leggere

