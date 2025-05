Fontana sfera del Murialdo recuperata ma resta la paura | Speriamo che le telecamere bastino contro i vandali

La Fontana Sfera del Murialdo, recentemente recuperata grazie a un delicato restauro, torna a impreziosire il quartiere, ma permangono preoccupazioni per la sua tutela contro i vandali. Speriamo che l'installazione delle telecamere possa contribuire a preservare questo importante reperto artistico e storico.

Questa mattina è stata ufficialmente riaperta la Fontana Sfera al Murialdo, opera dell'artista di fama internazionale Claudio Capotondi. L'intervento di restauro ha permesso di restituire alla cittadinanza la fontana nel suo originario splendore, dopo un periodo in cui era stata deturpata da.

La Fontana a sfera del Murialdo rinasce tra luci e acqua | FOTO - la Fontana a sfera del Murialdo si mostra in tutto il suo splendore grazie a un atteso restauro. Un simbolo di rinascita, questo angolo della città torna a vivere con giochi d'acqua e luci scintillanti. 🔗continua a leggere

